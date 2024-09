"Muss sein Leben in Ordnung bringen": Erik ten Hag kritisiert Einstellung von ManUnited-Star

In der laufenden Spielzeit steht Rashford bereits bei drei Toren und einem Assist nach sechs Pflichtspielen. Seinem Treffer gegen den FC Southampton in der Premier League folgte zuletzt ein Doppelpack im Pokal gegen dem FC Barnsley. Es war das erste Mal seit März, dass er in zwei Spielen hintereinander traf.

United reist am Samstagabend nach London zu Crystal Palace und hofft, dass man nach dem 3:0-Sieg gegen Southampton am vergangenen Wochenende und dem 7:0-Sieg gegen Barnsley im League Cup Mitte der Woche mit zwei Siegen in den letzten sieben Tagen weiter Selbstvertrauen tanken kann.