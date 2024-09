"Als ich sagte, dass ich sie kenne, meinte ich ...": Mikel Arteta erklärt Aussagen über Manchester City

Mikel Arteta: "Bewundere Guardiola, seit ich zehn Jahre alt bin"

Nun erklärte Arteta seine Aussage und gab auf seiner Pressekonferenz ein leidenschaftliches Statement ab: "Okay, ich kann es wiederholen. Ich liebe Pep. Ich bewundere ihn, seit ich zehn Jahre alt bin. Ich respektiere ihn zutiefst. Ich bin so dankbar für alles, was er tut, und sehe ihn als Freund. Als ich sagte, dass ich sie kenne, meinte ich, dass ich weiß, wie hart sie arbeiten."

Arteta weiter: "Der Grund für ihren Erfolg ist, dass sie diesen Hunger aufrechterhalten. Noch deutlicher kann ich es nicht sagen. Wenn jemand diese Beziehung beschädigen will, kann ich das nicht kontrollieren. Für mich geht es im Sport um den Willen zum Sieg. Sie haben ihn, auch wenn sie mehr gewonnen haben als alle anderen. Hoffentlich ist das jetzt klar."

In der Tabelle der Premier League steht Arsenal punktgleich mit ManCity auf dem dritten Platz. Neuer Tabellenführer mit 15 Zählern ist der FC Liverpool, der am Samstag 2:1 in Wolverhampton gewann.

Am kommenden Samstag treffen die Gunners daheim auf den FC Southampton. ManCity bekommt es zeitgleich mit dem FC Fulham zu tun.