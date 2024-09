"Das ist einfach lächerlich": Experte zerlegt Star des FC Liverpool

Nach zweieinhalb Jahren bei RB Leipzig wechselte Szoboszlai im Sommer 2023 für 70 Millionen Euro aus der Bundesliga zum FC Liverpool in die Premier League.

In seiner ersten Saison in Englands höchster Liga kam er auf drei Tore und zwei Vorlagen in 33 Duellen.

Nach zweieinhalb Jahren bei RB Leipzig wechselte Szoboszlai im Sommer 2023 für 70 Millionen Euro aus der Bundesliga zum FC Liverpool in die Premier League.

In seiner ersten Saison in Englands höchster Liga kam er auf drei Tore und zwei Vorlagen in 33 Duellen.