Gewaltiges Loch im Rasen! Pokalduell zwischen Wimbledon und Newcastle muss nach Londoner Wetterchaos verlegt werden

Eigentlich sollte Newcastle United am Dienstag zum Carabao-Cup-Drittrundenspiel gegen den viertklassigen AFC Wimbledon im Cherry Red Records Stadium antreten. Nach heftigen Unwettern im Raum London ist der Rasen allerdings massiv beschädigt und nicht so schnell wieder bespielbar.

Aufgrund sintflutartiger Regenfälle in der Nacht wurde das Cherry Red Records Stadium überschwemmt. Am Montag wurde in der Nähe der Seitenlinie ein Erdloch entdeckt, zudem waren die Gehwege vollständig überflutet.

Unter diesen Umständen war es unmöglich, das Spiel an nur einem Tag durchzuführen.

Stattdessen wurde die Partie auf den 1. Oktober verschoben und soll dann im St. James' Park des Premier-League-Spitzenklubs Newcastle stattfinden.