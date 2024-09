"Es muss eine Grenze geben": Manchester-City-Star Manuel Akanji stellt Sinnfrage

Manuel Akanji: "Vielleicht höre ich mit 30 auf"

Der Schweizer Nationalspieler führte aus: "Es gibt auch keine Pause im Winter. Wenn wir Glück haben, bekommen wir also zwei Wochen Pause und dann müssen wir schon wieder in die nächste Saison starten. Im Sommer 2026 ist dann die WM. Es findet kein Ende."

Man könne sich nur noch von Spiel zu Spiel hangeln "und ich weiß nicht, wie das in den nächsten paar Jahren funktionieren soll", so Akanji weiter. "Man kann nicht einfach immer mehr Spiele hinzufügen und davon ausgehen, dass alles so weiter läuft wie bisher. Man muss auch an die Spieler denken. Ab einem bestimmten Punkt wird man schlichtweg zu erschöpft sein, um noch Spiele absolvieren zu können. Und dann werden definitiv Verletzungen kommen. Wir trainieren so hart wie möglich und sind fit - aber es muss eine Grenze geben."

Mit einem Augenzwinkern fügte der 29-Jährige an: "Vielleicht höre ich mit 30 auf!"