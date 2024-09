"Er hat jedes Mal den Kopf geschüttelt": Mag Arne Slot einen Star vom FC Liverpool nicht?

Das Verhältnis von Slot und Alexander-Arnold war bereits Ende August ein Thema, als der 25-Jährige beim 2:0-Sieg gegen Brentford in der 70. Minute ausgewechselt worden war und seine Unzufriedenheit anschließend öffentlich zur Schau stellte.

Slot kommentierte dies damals so: "Ich verstehe seine Reaktion. Jeder Spieler will 90 Minuten spielen. Aber ich war sehr zufrieden mit der Entscheidung, die ich getroffen habe."

Liverpool empfängt am Samstag am 4. Spieltag der Premier League Nottingham Forest und will die makellose Serie fortsetzen. Drei Tage später wartet das Auswärtsspiel in der Champions League bei Milan auf die Slot-Elf.