"Du verarscht mich doch": Langjähriger Spieler von Manchester United rastete wegen Ralf Rangnick zum ersten Mal aus

Phil Jones über Ausraster: "Ralf hat mich gedemütigt"

Jones galt als ruhiger Vertreter, er erklärte seine Reaktion: "Ich bin nie in der Kabine ausgerastet. Ich war nie emotional genug, um in der Umkleide die Beherrschung zu verlieren. Ich glaube, das war das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich ausgerastet bin. Es hat mich so aufgeregt, dass er mich vor dem Publikum unseres Erzrivalen Liverpool in Anfield, unseren Fans, meiner Familie und den anderen Spieler gedemütigt hatte."

Jones hatte in seiner Laufbahn mit mehreren schweren Verletzungen zu kämpfen. Unter anderem fiel er wegen hartnäckiger Knieprobeschwerden zwischen 2020 und 2021 knapp eineinhalb Jahre aus. Auch wegen dieser Vorgeschichte war er von Rangnicks Maßnahme enttäuscht.

"Ich hatte in dem Spiel ganz okay gespielt", so der 27-fache Nationalspieler Englands. "Vor allem, wenn man die Vorgeschichte mit meinem Knie und allem, was ich durchgemacht hatte, berücksichtigt. Herausragend war ich nicht, aber sicher nicht so schlecht, dass ich ausgewechselt werden musste."