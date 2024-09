"Dann sind wir jetzt im Krieg": Pep Guardiola teilt gegen Mikel Arteta und Arsenal aus

Pep Guardiola: "Ihr wollt einen Krieg? Dann sind wir jetzt im Krieg"

Beim 2:2 der beiden Teams am vergangenen Wochenende in der Premier League hatte sich Citys Superstar Rodri einen Kreuzbandriss zugezogen. Seine Saison ist damit vorzeitig beendet.

Im Anschluss an die Partie hatte John Stones, der für den Titelverteidiger in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt hatte, den Gunners "dreckige" Taktiken und einen Gebrauch der "dunklen Künste" vorgeworfen. Arteta hatte darauf mit seinen ominösen Aussagen reagiert.

Guardiola reagierte auf seiner Pressekonferenz zudem auf Arsenal-Verteidiger Gabriel, der von einem "Krieg" zwischen den beiden Teams gesprochen hatte.

"Ihr wollt einen Krieg? Dann sind wir jetzt im Krieg", erklärte der 53-Jährige. "Gabriel hat es nach dem Spiel perfekt ausgedrückt, also ist das ein Krieg. Wir müssen unseren Gegner provozieren, herumschubsen. Was kann man letzten Endes tun? Wer mich provozieren will: Okay, hier bin ich."