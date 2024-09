Teamkollege Casemiro will es noch verhindern: Manchester Uniteds Alejandro Garnacho jubelt wie Cristiano Ronaldo

Garnacho, der als großer Fan des Portugiesen gilt, sollte wohl von Casemiro von größeren Problemen abgehalten werden, die ihm der Jubel einbringen könnte. Denn in Argentinien wird die Ronaldo-Verehrung von Garnacho kritisch gesehen - dort ist schließlich mit Lionel Messi der große Rivale von CR7 zuhause.

Die Fans bei X kommentierten die Aktion: "Casemiro hält Garnacho davon ab, den Ronaldo-Jubel zu machen, weil sie ihn sonst aus Argentiniens Nationalteam rauswerfen", schrieb @NoodleHairCR7. @kobbieEraa ergänzte: "Der Junge wusste, welchen Hass er sonst von den Messi-Fans abbekommt." @StraightAtHim meinte: "Bruno Fernandes und Casemiro wollen ihn wirklich nach jedem Tor zurückhalten. Aber Garnacho ist das völlig egal. Ich mag ihn." @Johnny19United sagte: "Schaut Euch das an, wie Casemiro ihm das verbietet und Garnacho ihn einfach abschüttelt. Liebe ich. Er macht, was es will!"

Für United geht es am Samstag in der Premier League bei Crystal Palace weiter. Danach folgt ein Heimspiel in der Europa League gegen den FC Twente.