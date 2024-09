"Andere haben versucht, sich anzupassen": Erik ten Hag erhält Rückendeckung für Umgang mit Cristiano Ronaldo

© getty

Cristiano Ronaldo: Vertrag bei Manchester United aufgelöst

Ronaldos zweite Zeit in Old Trafford begann 2021 und nahm ein Jahr später ein bitteres Ende, nachdem sein Vertrag im November 2022 nach einem brisanten Interview mit Piers Morgan, in dem er ten Hag und die Vereinshierarchie kritisierte, aufgelöst wurde.

Seit seinem Abschied von United spielt Ronaldo für den saudi-arabischen Verein Al-Nassr. Der portugiesische Superstar ist in die Saison 2024/25 in bemerkenswerter Form gestartet: In seinen ersten sechs Einsätzen für den saudischen Klub erzielte er fünf Tore.

ManUnited will am Mittwochabend in der Europa League gegen Twente wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, nachdem man sich zuletzt im Selhurst Park gegen Crystal Palace mit einem Unentschieden begnügen musste.