"Das ist als Mensch nicht in Ordnung": Erik ten Hag kritisiert "verrückte" Spekulationen

Rashford hatte unter der Woche beim 7:0-Sieg gegen Barnsley im Carabao Cup einen Doppelpack erzielt. Der Engländer wurde im Selhurst Park in der zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte aber keinen Treffer beisteuern.

Trotz einer dominanten Vorstellung der Red Devils blieb es beim 0:0, unter anderem traf Garnacho die Latte. "Wir hätten gewinnen müssen. Ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir sie lebendig aufgefressen. In der zweiten Halbzeit war es dann ausgeglichener, aber in der ersten Halbzeit hätten wir ein oder zwei Tore machen müssen", ärgerte sich ten Hag.

In den ersten fünf Ligaspielen der Saison hat ManUnited gerade einmal fünf Tore erzielt. Mit sieben Punkten liegt das Team derzeit auf Tabellenplatz elf.

Am Mittwoch muss United in der Europa League daheim gegen Twente Enschede ran. Kommenden Sonntag kommt es in der Liga dann zum Duell gegen die Tottenham Hotspur.