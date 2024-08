"Meine Tochter freut sich auf die Seifenblasen": Niclas Füllkrug startet ins Abenteuer West Ham United

Niclas Füllkrug verschießt Elfmeter in Testspiel

© getty

Bei seinem ersten Testspiel-Auftritt lief es für Füllkrug jedoch noch nicht ganz so rund. Nachdem er bei einem Sponsoren-Cup gegen Celta Vigo (6:5 i. E.) am vergangenen Samstag 30 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, verschoss er im Elfmeterschießen gleich mal. Langer Anlauf, nach rechts unten gezielt, der Torwart hielt. Das soll am Samstag besser laufen.

Für den maximalen Erfolg, so betont Füllkrug, sei er aber auf Vorlagen seiner Mitspieler angewiesen, er sei offenkundig "nicht der Typ, der sich durch fünf Spieler durchdribbelt und dann trifft".

Da er mit versierten Spielern wie Kapitän Jarrod Bowen oder Mohammed Kudus gleich mehrere potenzielle Lieferanten zur Seite gestellt bekommt, gibt sich Füllkrug fast schon euphorisch: "Ich liebe es, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit ihnen in den Krieg ziehen kann." Und in den Arbeitervierteln Londons lieben sie solche Kampfansagen - fast so sehr wie Seifenblasen.