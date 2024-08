Federico Chiesas Wechsel zum FC Liverpool: Risiko oder Muss-Transfer?

© getty

Verletzungen und Opfer von Allegris Anti-Fußball

Die Entwicklung von Chiesa wurde jedoch von einigen Faktoren stark ausgebremst. Nicht nur, dass er von ständigen Verletzungen geplagt wurde - zwischen September 2021 und Januar 2024 fiel Chiesa 17-mal aus -, er hatte auch das Pech, den Großteil seiner Zeit in Turin Massimiliano Allegri als Trainer zu haben.

In seiner ersten Saison bei Juve unter Andrea Pirlo erzielte Chiesa 14 Tore, in Allegris dreijähriger Amtszeit waren es nur 18. Der drastische Rückgang kann teilweise auf den Kreuzbandriss zurückgeführt werden, den er sich im Januar 2022 zuzog und der ihn zehn Monate außer Gefecht setzte, aber Allegris taktische Ideen - oder besser: Nicht-Ideen - haben Chiesa ebenso zu schaffen gemacht.

Juve war in fast jedem Spiel von Allegris zweiter Amtszeit in Turin unansehnlich, da der Trainer beim größten Klub des Landes eine eher provinzielle Mentalität an den Tag legte. Das Ergebnis war, dass talentierte Spieler in einem System, das nicht zu ihren Fähigkeiten passte, völlig vergeudet wurden. Dusan Vlahovic zum Beispiel wurde so oft völlig isoliert, dass die Spiele nur so an ihm vorbeiflogen.

Chiesa war jedoch das größte Opfer von Allegris Anti-Fußball. Einer der aufregendsten Flügelspieler der Welt wurde immer wieder als zentraler Angreifer eingesetzt, und jedes Mal, wenn er auf die Flügel ausbrach, konnte man Allegri dabei beobachten, wie er Chiesa anschrie, er solle zurück in die Mitte gehen.