"Viele Leute haben mir davon abgeraten": Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag lässt tief blicken

"So viele Leute haben mir davon abgeraten, hierher zu kommen", sagte ten Hag in einem Interview mit The Times. "Ich hätte mich Projekten mit besseren Voraussetzungen und viel besseren Strukturen widmen können. Aber ich habe mich für diese Herausforderung entschieden, weil ich das Gefühl habe, dass Manchester United mein Klub ist."

Nach erfolgreichen Jahren bei Ajax Amsterdam führte ten Hag United in der Premier League auf die Plätze drei und acht. Die enttäuschende vergangene Saison war vom Eigentümer-Wechsel überschattet.