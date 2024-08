Der nächste Harry Kane? Bayern und BVB sind wohl hinter Tottenhams Mikey Moore her

So läuft's gerade

Beim 3:0-Sieg der Spurs am letzten Spieltag gegen Sheffield United kam Moore dann zu seinem zweiten Einsatz bei den Profis, als er erneut spät für Maddison eingewechselt wurde. Danach nahm er mit England an der U17-Europameisterschaft in Zypern teil.

Die Three Lions scheiterten im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Italien, doch Moore konnte erhobenen Hauptes nach Hause fahren, nachdem er vier Tore erzielt hatte - zwei davon in der Gruppenphase gegen Frankreich. Der zweite Treffer des damals 16-Jährigen war ein wahrer Augenschmaus. Er dribbelte an vier Gegenspielern vorbei und schob den Ball dann unten ins Eck.

Postecoglou ist offensichtlich beeindruckt von seinem Nachwuchsspieler, Moore spielt weiterhin eine Rolle in seinen Plänen bei den Profis. In der Vorbereitung schlugen die Spurs die Hearts in einem Freundschaftsspiel mit 5:1, und Moore gelang es, sich in die Torschützenliste einzutragen - sein erster Treffer für die Profis.

Nach dem Spiel wurde er auf der offiziellen Website der Spurs zitiert: "Mein erstes Tor zu schießen, auch wenn es in einem Vorbereitungsspiel war, war wahrscheinlich das beste Gefühl, das ich bisher hatte, und dann auch noch vor den eigenen Fans zu treffen ... das war unwirklich! Das kleine Dribbling und der Abschluss... das habe ich schon in der Akademie gemacht, ich wollte einfach so weitermachen wie bisher. Auch wenn es ein Vorbereitungsspiel war, bedeutet es mir alles."

Moore wurde daraufhin auch in den Kader für die Japan- und Südkorea-Tournee berufen, bei der die Mannschaft auf Vissel Kobe und den Bayern München traf.