Pep Guardiola "verrät" Star-Abgang bei Manchester City: "Sein Beitrag war enorm"

Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat während einer Pressekonferenz am Freitag verraten, dass City-Stürmer Julián Álvarez zu Atlético Madrid wechselt. Bislang gab es nur Spekulationen um den bevorstehenden Transfer, offiziell verkündet wurde noch nichts.

Guardiola zeigte sich bei diesem Thema ungewöhnlich redselig: "Zuallererst möchte ich Julián meinen Dank aussprechen. Wir haben alles gewonnen. Sein Beitrag war enorm", würdigte der Coach die Leistungen des Argentiniers.

"Er wurde von der Mannschaft unglaublich geliebt. Aber wenn er gehen will, eine neue Herausforderung sucht, Atlético ist ein Top-Klub, dann ist es in Ordnung. Wir wünschen ihm das Beste. Hoffentlich findet er dort das, was er sucht", ergänzte Guardiola.

Álvarez wird Berichten zufolge für 80 Millionen Euro nach Madrid zu den Colchoneros wechseln. Damit würde City den Anfang 2022 in den Stürmer investierten Betrag wohl verfünffachen.