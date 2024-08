"Wird groß einschlagen": Ex-Stürmer gibt Tor-Prognose zu Niclas Füllkrug ab

"In England gibt es viele wirklich gute Verteidiger. Trotzdem wird Füllkrug groß einschlagen. Er ist ein Beispiel für die aktuelle Welle an klassischen Neunern und hat bei West Ham tolle Spieler um sich herum, die ihn in Szene setzen werden. Zum Beispiel Englands Nationalspieler Jarrod Bowen", sagte Fjörtoft der Sport Bild.

Und der ehemalige Stürmer ergänzte: "Ich bin sicher, dass er mehr als die zwölf Tore macht, die er in Dortmund vergangene Saison erzielt hat. Als Stürmer ist es ein Erlebnis, einmal in der Premier League zu spielen. Ich freue mich sehr für ihn, er ist einer meiner Lieblings-Stürmer."