"Er hätte spielen können": Erik ten Hag erklärt Verzicht auf Jadon Sancho im Kader von Manchester United

"Er hätte spielen können", sagte ten Hag nach dem Spiel auf Sancho angesprochen: "Aber er hatte unter der Woche eine Mittelohrentzündung und war nicht zu 100 Prozent fit."

Er habe es deshalb bevorzugt, andere Spieler auf die Bank zu setzen, erklärte der 54-jährige Niederländer weiter und erinnerte dabei an das straffe Programm, das vor seiner Mannschaft liegt.

"Es wird eine lange Saison und nur die Stärksten werden überleben", sagte ten Hag: "Manchmal ist es für einen Spieler frustrierend, aber es geht um die Mannschaft, den Verein. Wir haben noch so viele Spiele vor uns."

Gegen Fulham habe man gesehen, wie wichtig Auswechselspieler seien, so der Coach weiter. Ten Hag spielte damit auf Joshua Zirkzee an, der in der 61. Minute eingewechselt wurde und in der 87. Minute den Siegtreffer erzielte.