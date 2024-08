Trotz Neapel-Wunsch von Romelu Lukaku: FC Chelsea erzielt Transfer-Übereinkunft mit Aston Villa

Denn Lukaku, der seine stärkste Zeit bei Inter Mailand hatte und auch die letzten zwei Saisons in Italien verbracht hat, würde gerne weiterhin in der Serie A spielen. Nach einer Inter-Leihe sowie der Leihe bei der AS Rom in der vergangenen Spielzeit wünscht sich der belgische Nationalstürmer einen Transfer zur SSC Neapel.

Auch der italienische Topklub soll Lukaku gerne verpflichten wollen - der neue Cheftrainer Antonio Conte wünscht sich offenbar einen zuverlässigen Stoßstürmer, Victor Osimhen soll vor einem möglichen Wechsel stehen.

Verhindert Lukaku den Wechsel zu Aston Villa?

Doch ein echtes Angebot der Gli Azzurri an die Blues aus London lässt weiter auf sich warten. Auch weil ein Osimhen-Transfer weiterhin nicht abzusehen ist. Einen Leih-Tausch mit den Blues, die ebenfalls zu den Interessenten für Napolis Top-Stürmer gelten, hat dessen Berater kürzlich ausgeschlossen.