"Dieser Verein betreibt gerade Geldwäsche": Todd Boehly vom FC Chelsea muss sich heftige Vorwürfe gefallen lassen

Ein User schrieb: "Ich weine, Mann. Dieser Verein betreibt gerade Geldwäsche. Wie um alles in der Welt können wir Deivid Washington für 21 Millionen Euro an Straßburg verkaufen, wenn er den ganzen Sommer über nicht einmal verliehen werden konnte."

Ein anderer Nutzer wiederum merkte an, dass BlueCo "an einer ernsten Sache dran ist. Sie versuchen, die Regeln zu umgehen."

Bereits in den vergangenen Tagen war Boehly in die Kritik geraten, da die Chelsea FC Holding ein sich im eigenen Besitz befindliches Hotel für rund 90 Millionen Euro an BlueCo verkauft hatte. Ob wegen der Geschäfte mit dem Schwesterverein Maßnahmen ergriffen werden, ist derzeit noch unklar.