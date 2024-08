"Das ist lächerlich!" Ex-Chelsea-Star kritisiert Transferpolitik der Blues scharf

Chelsea legte 24,5 Millionen Euro hin, um sich den 22-jährigen Jörgensen aus Villarreal zu schnappen. Die Blues haben in diesem Transferfenster schon wieder mehr als 100 Millionen Euro investiert: Für 35 Millionen Euro kam Kiernan Dewsbury-Hall aus Leicester, für 22,5 Millionen Omari Kellyman von Aston Villa, dazu noch Renato Veiga (14 Mio., FC Basel) und Caleb Wiley (10 Mio., Atlanta).

Am Sonntag bestreitet Chelsea sein letztes Testspiel der Vorbereitung im eigenen Stadion gegen den italienischen Meister Inter Mailand. Am 18. August geht es dann gegen Serienmeister Manchester City in der Liga los.