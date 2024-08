Spektakulärer Tausch mit Manchester United? Zweiter Topklub buhlt wohl um Jadon Sancho

Sancho, in der Rückrunde der vergangenen Saison nach der Suspendierung bei United an Borussia Dortmund verliehen, wurde von Red-Devils-Trainer Erik ten Hag zwar begnadigt und absolvierte die Vorbereitung beim englischen Rekordmeister. In den ersten beiden Premier-League-Partien der neuen Spielzeit schaffte es der 24-Jährige aber jeweils nicht in den Kader Uniteds.

Besonders bitter: Vor dem 1:2 in Brighton am Samstag hatte er die Reise zum Auswärtsspiel zwar mitgemacht, stand dann allerdings nicht im Aufgebot.

Sancho war 2021 vom BVB zu United gewechselt, konnte die hohen Erwartungen in Manchester aber auch vor seiner Suspendierung nicht wirklich erfüllen.

Bis dato lief der Engländer insgesamt 83-mal für United auf, dabei gelangen ihm zwölf Tore und sechs Assists. Sanchos Vertrag im Old Trafford ist noch bis 2026 datiert.