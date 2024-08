Auf viel Geld für den FC Liverpool verzichtet: Alisson bestätigt Angebote aus Saudi-Arabienq

Alisson ist damit nach Mohamed Salah der zweite Liverpool-Akteur, der bei den Klubs aus Saudi-Arabien hoch im Kurs steht. Doch auch der Ägypter hat sich bislang immer für Liverpool und gegen einen lukrativen Wechsel entschieden.

Alisson sagte der englischen Tageszeitung The Telegraph: "Ich habe einen Vertrag und den will ich erfüllen, bis zum Ende und dann vielleicht einen neuen unterschreiben. Ich bin wirklich glücklich hier, meine Familie auch. Es ist nie so weit gekommen, dass ich über das Gehalt oder sowas verhandelt habe. Da gab es nur Interesse. Aber wenn man die Zahlen hört, die anderen Spieler vorgelegt werden, ist das schon interessant. Ist doch ganz normal."

Er ergänzte: "Am Ende spielt man Fußball, weil man den Sport liebt. Aber für uns ist es natürlich auch der Beruf. Wir wollen die Jahre, die wir haben, nutzen, um das Beste herauszuholen. Ich bin offen für solch einen Wechsel, aber nicht jetzt. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn es im Interesse Liverpools ist, über einen Wechsel von mir zu verhandeln, sieht die Sache anders aus. Aber in diesem Transferfenster konzentriere ich mich auf meinen Job und mein Leben in Liverpool."