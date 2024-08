Angebot liegt angeblich vor: Chelsea-Flop Romelu Lukaku vor permanentem Wechsel nach Italien

Lukaku wechselte 2021 für 113 Millonen Euro von Inter Mailand zum FC Chelsea, konnte sich in London aber nie durchsetzen.

Seither wurde er zweimal nach Italien verliehen, einmal zurück zu Inter und einmal zur AS Rom. Nun soll er Chelsea dauerhaft und endgültig verlassen.

Chelsea und Napoli haben den Start in die neue Saison ihrer Ligen in den Sand gesetzt. Die Blues unterlagen Meister Manchester City am Sonntag mit 0:2, die Italiener kassierten beim Debüt des ehemaligen Chelsea-Erfolgstrainers Antonio Conte eine 0:3-Klatsche bei Hellas Verona.

Chelseas nächster Gegner ist Servette Genf am Donnerstag in den Playoffs zur Conference League. Napoli trifft am kommenden Sonntag in der Serie A auf Champions-League-Teilnehmer FC Bologna.