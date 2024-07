Jürgen Klopp übernimmt neue Aufgabe beim FC Liverpool und schwärmt von "unglaublichem Job"

Klopp teilte mit: "Die LFC Foundation macht einen unglaublichen Job in der Gegend, sowohl in der Stadt Liverpool als auch im Umland. Ich bin richtig stolz, dass ich für sie weiterarbeiten kann und als erster Ehrenbotschafter der LFC Foundation ernannt wurde. Ich freue mich darauf, herauszufinden, was wir nun, da ich mehr Zeit habe. leisten können."

Klopp hatte seinen Rücktritt vom Traineramt Anfang des Jahres überraschend angekündigt und mit seiner fehlenden Energie nach der langen Zeit auf der Liverpool-Bank begründet.