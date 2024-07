Von OSC Lille erpresst? Leny Yoro wurde angeblich zu Wechsel zu Manchester United gedrängt

Der Transfer des 18-jährigen Verteidigers von OSC Lille zu den Red Devils war am Donnerstag offiziell gemacht worden. Die Ablöse soll sich mit Bonuszahlungen auf bis zu 70 Millionen Euro belaufen.

Dem Bericht der Marca zufolge soll Yoro aber zu Real Madrid tendiert haben, die Königlichen hätten jedoch lediglich die Hälfte der Summe von Man United geboten haben.

Deshalb habe Lille alles daran gesetzt, dass sich der Youngster dem englischen Traditionsklub anschließt. Andernfalls hätten die Franzosen gedroht, Yoro für ein Jahr auf die Bank zu setzen.

Yoros Arbeitspapier in Lille wäre nach der kommenden Saison ausgelaufen. In diesem Sommer bot sich also die letzte Chance, durch einen Verkauf viel Geld einzunehmen.