Salah-Nachfolger? FC Liverpool baggert wohl an ehemaligem Top-Talent von Barcelona und Real Madrid

Kubo war einst schon mit neun Jahren aus Japan in den Nachwuchs des FC Barcelona gewechselt. Nach gut vier Jahren in Spanien ging er zurück in die Heimat, wechselte 2019 mit 18 Jahren dann vom FC Tokyo zu Real Madrid.

Bei den Königlichen stand Kubo zwar offiziell bis 2022 unter Vertrag, er wurde jedoch mehrfach verliehen und absolvierte kein einziges Pflichtspiel für Real. 2022 verkauften die Madrilenen den Edeltechniker dann für 6,5 Millionen Euro an Real Sociedad, wo er sich seither gut entwickelt hat.

Vergangene Saison waren Kubo in 41 Pflichtspieleinsätzen sieben Tore gelungen. Zudem kam der japanische Nationalspieler auf fünf Assists.