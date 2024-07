Sieg im Duell mit Real Madrid: Manchester United holt Teenager für 70 Millionen Euro

United überweist dem Vernehmen nach 62 Millionen Euro Ablöse an den OSC Lille. Inklusive Bonuszahlungen kann die Transfersumme aber wohl noch auf bis zu 70 Millionen Euro ansteigen.

Der heiß umworbene Yoro hatte zunächst zu einem Wechsel zu Real Madrid tendiert. Die Königlichen wollten aber wohl Lilles Ablöseforderungen nicht erfüllen, weshalb schließlich doch United den Zuschlag erhielt. Lille gab sein Supertalent diesen Sommer ab, um Yoro nicht nach Vertragsende im Jahr 2025 ablösefrei zu verlieren.

Yoro stammt aus Lilles Nachwuchsakademie, hatte im Mai 2022 schon im Alter von 16 Jahren in der Ligue 1 debütiert. In der vergangenen Saison etablierte sich der französische Junioren-Nationalspieler dann als Stammspieler beim LOSC. Yoro kam zu 44 Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm drei Tore gelangen.

Bei United konkurriert er künftig mit Lisandro Martínez, Harry Maguire, Victor Lindelöf und Jonny Evans um die beiden Plätze in der Innenverteidigung der Mannschaft von Trainer Erik ten Hag.