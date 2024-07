Liverpool-Star mit Seitenhieb gegen Ex-Trainer Jürgen Klopp?

"So glücklich wie jetzt war ich noch nie", sagte Jones auf einer Pressekonferenz während der aktuell stattfindenden USA-Reise der Reds. Grund dafür sei vor allem sein neuer Trainer: "Was den Spielstil angeht, so passt er zu uns und den Jungs, die wir haben. Es ist ein klarer Plan. Er ist voll ins Training involviert, coacht uns viel und achtet auf die kleinen Details."

Slot habe "eine bestimmte Art zu spielen und weiß, dass es ein wenig Zeit braucht, weil es eine große Umstellung ist, aber er und sein Team sind ganz entspannt dabei."

In der Vergangenheit sei dies nicht immer der Fall gewesen, führte Jones aus. Noch unter Klopp habe er häufig das Gefühl gehabt, "dass wir es eilig hatten. Wir haben den Ball zurückbekommen. Das war ein bisschen zu direkt, würde ich sagen. Arne will, dass wir den Ball erobern und die Mannschaften komplett ausschalten."