"Ich befürchte, dass Chelsea eine Niete verpflichtet hat": 70-Millionen-Transfer Mykhaylo Mudryk übel abgewatscht

"Mudryk hat keinen Wert mehr - er ist ein hoffnungloser Fall und Chelsea wird mit ihm kein Geld mehr machen", sagte Leboeuf bei BoyleSports über den 23-Jährigen, den die Londoner Anfang 2023 für 70 Millionen Euro von Shakhtar Donezk holten.

Den ehemaligen französischen Nationalspieler Leboeuf, von 1996 bis 2001 für Chelsea aktiv, stört besonders, dass Mudryk sich bei den Blues seiner Meinung nach bisher nicht weiterentwickelt hat. "Es gibt keine Verbesserung. Wer sollte Mudryk kaufen wollen? Ich würde ihn momentan nicht einmal für zehn Millionen kaufen."

Mudryk hatte bei Chelsea seinerzeit einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben, konnte in England bisher aber noch nicht überzeugen. Bis dato hat sich der ukrainische Nationalspieler an der Stamford Bridge noch nicht nachhaltig einen Stammplatz erarbeitet.

Leboeuf legte indes nach: "Tatsächlich würde ich ihn nicht einmal für eine Million Pfund (umgerechnet etwas mehr als eine Million Euro, d. Red.) kaufen. Warum sollte man Geld für einen Spieler ausgeben, der in keinster Weise produktiv ist? Er ist jetzt seit 18 Monaten hier und ich weiß, dass es für ihn angesichts der Situation zuhause in der Ukraine schwer ist. Aber wenn ich das beurteile, was ich sehe, befürchte ich, dass Chelsea mit Mudryk eine Niete verpflichtet hat, die man ersetzen muss."