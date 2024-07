Für Milliardensumme! Manchester United plant offenbar neues Stadion für 100.000 Zuschauer

Der Plan von United sieht zugleich den Bau eines Stadionviertels vor, das ein Hotel, ein Unterhaltungszentrum und andere Einrichtungen umfassen könnte. Als Vorbild dient dabei offenbar das SoFi-Stadion in Los Angeles, das die NFL-Franchises Rams und Chargers beherbergt.

Die Red Devils trafen am Sonntag während ihrer USA-Reise im SoFi-Stadion auf den Premier-League-Rivalen FC Arsenal (1:2). Manchesters ehemaliger Stürmer Andrew Cole sagte dazu: "Ein neues oder umgebautes Stadion in Old Trafford könnte der Dreh- und Angelpunkt für die Wiederbelebung der Umgebung sein. Die Fans von Manchester United und alle Menschen in Nordengland verdienen ein echtes Weltklassestadion und das SoFi setzt den anzustrebenden Standard. Dies ist die Art von Arena, in der die besten Spieler der Welt spielen und das die Fans erleben wollen."