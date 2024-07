"Das wäre ein Problem": Zustand von Erling Haaland sorgt für Sorgenfalten bei Pep Guardiola

"Erling fühlt sich nicht wohl", sagte Guardiola nach der Partie über den Norweger, den er zur Halbzeitpause ausgewechselt hatte.

Man wolle bei Haaland keine Risken eingehen, betonte der spanische Coach. Allerdings müsse der Torjäger angesichts des nahenden Saisonstarts "in Sachen Training und Spielminuten einen Schritt nach vorne machen. Die Saison steht vor der Tür. Er hat muskuläre Problemchen - wir wollen kein Risiko eingehen und ihn nicht für drei Wochen oder einen Monat verlieren. Das wäre ein Problem", so Guardiola.

Der Test gegen Barça endete mit einem 2:2-Unentschieden, für Citys Tore sorgten Nico O'Reilly und Jack Grealish. Im Elfmeterschießen setzten sich dann die Katalanen durch.

Haaland hatte indes schon beim vorherigen Testspiel gegen die AC Milan lediglich eine Halbzeit gespielt. Beim 2:3 gegen die Italiener, bei dem es auch zu einem besonderen Zusammentreffen mit Zlatan Ibrahimovic kam, war dem früheren Dortmunder ein Tor gelungen.

Am Samstag bestreitet City gegen den FC Chelsea sein letztes Testspiel vor Saisonstart. Das erste Pflichtspiel wartet bereits am 10. August auf Haaland und Co., dann trifft der englische Meister im Community Shield auf FA-Cup-Sieger und Stadtrivale Manchester United. Die neue Premier-League-Saison startet für City schließlich am 18. August mit einem Auswärtsspiel bei Chelsea.