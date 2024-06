Falls Alisson nach Saudi-Arabien geht: FC Liverpool liebäugelt offenbar mit Transfer von EM-Star

Mamardashvili stammt aus der Jugend von Dinamo Tiflis. 2021 wechselte er zunächst auf Leihbasis zum FC Valencia, ein halbes Jahr später machten die Spanier den Transfer für die vergleichsweise mickrige Ablöse von 850.000 Euro perfekt.

Vor einem Jahr stand Mamardashvili nach eigenen Angaben unmittelbar vor einem Transfer zum FC Bayern, der Wechsel aber zerschlug sich. Angesichts eines noch bis 2027 laufenden Vertrags pocht Valencia bei einem Transfer auf mindestens 40 Millionen Euro Ablöse, heißt es.

Neben Liverpool soll vor allem Premier-League-Rivale Newcastle United ein Auge auf Mamardashvili geworfen haben. Aktuell weilt Mamardashvili also bei der georgischen Nationalmannschaft und bereitet sich mit ihr auf das Achtelfinale gegen Spanien vor. Die Partie steigt am Sonntag um 21 Uhr in Köln.