Vergeblicher Besuch bei den Eltern: Arsène Wenger wollte Kylian Mbappé zu Arsenal holen

Wenger sagte dem französischen TV-Sender TF1: "Aus fußballerischer Sicht war das ein Schlag für uns. Mbappé auf dem Foto im Arsenal-Trikot zu sehen - das tut mir etwas im Herzen weh. Ich bin damals zu seinen Eltern gefahren und habe versucht, sie zu überzeugen. Damals war er noch schüchtern, obwohl schon die ersten Leute in Monaco Autogramme von ihm haben wollten."

Der Ex-Coach erinnerte sich: "Zu Beginn einer Karriere hat man nicht allzu viel Druck. Sie haben ihn dann davon überzeugt, zu verlängern, und haben ihm versprochen, dass er bei Monaco viel leichter auf seine Minuten kommen wird als bei Arsenal, Liverpool oder Real Madrid. Wir können jetzt alle sehen, dass ihn seine Eltern gut beraten haben und er die richtige Entscheidung getroffen hat."

Mbappé tritt in den kommenden Wochen mit Frankreich bei der Europameisterschaft in Deutschland an. Die Gruppenphase geht für die Équipe Tricolore mit dem Duell mit Österreich am 17. Juni los.