Wegen Stefan Ortega: Pep Guardiola geht während Manchester City gegen Tottenham Hotspur zu Boden

Nach einem haarsträubenden Ballverlust von Abwehrspieler Manuel Akanji hatte Heung-min Son in der 86. Minute die große Chance auf den Ausgleich, doch der Spurs-Kapitän scheiterte am glänzend reagierenden Ortega.

Anschließend fingen die TV-Kameras ein, wie Guardiola in der Szene mit seinem Team mitfieberte. Erst fasste er sich an den Kopf und legte sich dann sogar auf den Rasen an der Seitenlinie.

Als die Situation bereinigt war, stand der Spanier wieder auf.