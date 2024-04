FC Liverpool und Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Am 31. Spieltag gibt es einige spannende Partien in England. Manchester City hat am 3. April Aston Villa 4:1 geschlagen, Liverpool trifft auf Sheffield United. Beide Top-Klubs haben das Heimrecht für die Partien inne.

Sowohl die Cityzens als auch die Reds kämpfen noch um die Meisterschaft und haben jeweils noch gute Chancen auf den Titel.