In der Premier League treffen heute Manchester United und der FC Chelsea aufeinander. Mit dem Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spiel mitverfolgen.

Manchester United - FC Chelsea Tore Aufstellung Manchester United Onana - Diogo Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho - Höjlund Aufstellung FC Chelsea Sanchez - Disasi, Thiago Silva, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez, Sterling, Palmer, Mudryk - Jackson Gelbe Karten

Manchester United vs. FC Chelsea: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn United spielt - ähnlich wie Chelsea - bislang keine überragende Saison. Von 14 Ligaspielen verlor man bereits sechs, zuletzt auch gegen Newcastle United. Heute will man also wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Chelsea steht in der Tabelle zwar schlechter da, bezwang am Sonntag jedoch Brighton & Hove Albion mit 3:2.

vor Beginn Die Partie wird um 21.15 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Old Trafford in Manchester.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Chelsea.