FC Liverpool vs. Newcastle United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird FC Liverpool vs. Newcastle United heute nicht gezeigt. Das liegt daran, dass die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League auch in dieser Saison bei dem Pay-TV-Sender Sky liegen.

Die TV-Liveübertragung von Liverpool vs. Newcastle beginnt auf den Sendern Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD um 20.30 Uhr. Kommentator des "Match of the Week" ist Jonas Friedrich. Die Übertragung der Partie könnt Ihr auch per Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl abrufen. Möglich ist das für Kunden des Pay-TV-Senders über die App SkyGo, für alle anderen über den kostenpflichtigen Sky-Streamingkanal WOW.