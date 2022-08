Chelsea vs. Tottenham Hotspur: Premier League heute im Liveticker

Der FC Chelsea empfängt Tottenham Hotspur in der Premier League zum London-Derby. Hier lässt sich das Kräftemessen im Liveticker verfolgen.

Top-Spiel und Derby in der Premier League: Der FC Chelsea und Tottenham Hotspur stehen sich am 2. Spieltag gegenüber. SPOX tickert das Duell live mit.

Vor Beginn: Sowohl Chelsea auch als Tottenham sind siegreich in die neue Liga-Saison gestartet. Dem Ensemble von Thomas Tuchel gelang ein 1:0 beim FC Everton, während die Spurs Zuhause 4:1 gegen den FC Southampton spielten.

Vor Beginn: Ab 17.30 Uhr wird in der Premier League heute ein London-Derby ausgetragen. Der FC Chelsea fordert an der Stamford Bridge Tottenham Hotspur heraus. Es ist der 2. Spieltag in England.

Premier League: Duelle und Ergebnisse am 2. Spieltag