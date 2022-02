Raphinha bricht Gespräche mit Leeds United ab - Transfer im Sommer?

Der brasilianische Flügelspieler Raphinha hat die Gespräche über eine Vertragsverlängerung bei Leeds United abgebrochen.

Nach Informationen von SPOX und GOAL wartet der 25-Jährige auf Angebote von europäischen Top-Klubs. Sein Vertrag bei Leeds läuft noch bis 2024.

Von Seiten des Klubs gab es zwei Gesprächsangebote an Raphinha, diese ließ er jedoch beide unbeantwortet.

Der Brasilianer will gerne in der Premier League bleiben, am Wichtigsten ist ihm aber, mit seinem neuen Team Titel gewinnen zu können.

Zuletzt war auch der FC Bayern München mit dem Offensivspieler in Verbindung gebracht worden, doch nach der Vertragsverlängerung von Kingsley Coman dürfte das Bayern-Interesse nicht mehr akut sein.