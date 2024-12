Spielplan der Klub-WM: FC Bayern München zum Auftakt in Cincinnati - BVB im MetLife

Der Weltverband FIFA veröffentliche am Samstag den Spielplan für das Turnier vom 14. Juni (Ortszeit) bis 13. Juli in den Vereinigten Staaten. Demnach bestreiten die Münchner am 15. Juni um 12.00 Uhr Ortszeit ihr Auftaktspiel in Cincinnati gegen Auckland City aus Neuseeland, ehe es für das Team von Trainer Vincent Kompany am 20. Juni in Miami gegen die Boca Juniors (Argentinien) weitergeht. Zum Gruppenabschluss treffen die Bayern am 24. Juni in Charlotte auf den portugiesischen Vizemeister Benfica Lissabon.

Borussia Dortmund trägt seine erste Partie derweil im MetLife Stadium in New Jersey und damit im Finalstadion der WM 2026 aus. Der BVB trifft zum Auftakt auf den brasilianischen Klub Fluminense. Die weiteren Partien gegen Mamelodi Sundowns (Südafrika/21. Juni) und Ulsan HD (Südkorea/25. Juni) finden in Cincinnati statt.

Fast alle Gruppenspiel der deutschen Klubs finden um 12.00 Uhr oder 15.00 Uhr Ortszeit und damit am deutschen Abend (18.00/21.00 Uhr) statt. Nur der FC Bayern muss gegen die Boca Juniors um 21.00 Uhr Ortszeit und damit tief in der deutschen Nacht (3.00 Uhr) antreten.