Unglaubliche Summe verdient! Ehemaliger Chelsea-Star feiert emotionalen Abschied bei letzten Spiel für seinen Klub

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Oscar ist nach seinem letzten Spiel für den chinesischen Erstligisten Shanghai Port in Tränen ausgebrochen.

Shanghais Fans stimmten nach der Partie Gesänge an, in denen sie Oscar baten, zu bleiben. Der 33-Jährige war davon sichtlich gerührt, hielt sich die Hände vor das Gesicht und weinte hemmungslos. Zuvor hatte er in seinem letzten Spiel für Shanghai Port beim 1:1 gegen Gwangju FC in der AFC Champions League per Elfmeter zum Ausgleich getroffen.

Oscars Vertrag in Shanghai läuft Ende Dezember aus, er wird China nach acht Jahren ablösefrei verlassen.

Oscar war Anfang 2017 für 60 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea nach Shanghai gewechselt. Der Transfer hatte seinerzeit für viel Aufsehen gesorgt, schließlich stand er mit damals 25 Jahren gerade erst kurz vor dem Eintritt ins beste Fußballeralter, war aktueller brasilianischer Nationalspieler.

Dennoch entschied er sich für das große Geld aus China und Shanghais extrem lukratives Angebot. Insgesamt soll der Mittelfeldspieler in den acht Jahren rund 211 Millionen Euro verdient haben.