Stürmer von West Ham United nach schwerem Autounfall fast eine Stunde lang eingeklemmt

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Michail Antonio ist bei Bewusstsein

Antonio, Vater von vier Kindern, wurde ins Krankenhaus geflogen. Seine Ex-Frau Debbie reiste von Manchester an, um an seiner Seite zu sein, erzählte eine Quelle The Sun. West Ham bestätigte am Samstag, dass der Stürmer bei Bewusstsein und ansprechbar sei.

Es gibt allerdings noch keine Informationen über die Schwere seiner Verletzungen. Am Sonntagnachmittag vermeldete der Klub, dass Antonio an einem Bruch der unteren Gliedmaßen operiert worden sei. Weitere Einzelheiten gibt es nicht.

Der 34-Jährige ist seit Jahren ein Schlüsselspieler von West Ham und hat in dieser Saison bisher in jedem Premier-League-Spiel gespielt (ein Tor). Insgesamt kommt er in 323 Spielen für die Hammers auf 83 Tore und 41 Vorlagen.

West Ham United steht derzeit auf dem 14. Platz in der Premier League.

Der Klub wird weiterhin Updates zum Gesundheitszustand von Antonio bereitstellen, sobald es solche gibt. Auf dem Platz treffen die Hammers am Montagabend auf die Wolves.