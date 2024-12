RB Salzburg vs. TSV Hartberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

RB Salzburg empfängt am heutigen Mittwoch, den 4. Dezember, den TSV Hartberg. Dabei handelt es sich um den 4. Spieltag, die Begegnung wurde damals aufgrund des Champions League Quali-Spiels von Salzburg verschoben. Gespielt wird ab 20:30 in der Red Bull Arena in Salzburg.

Salzburgs Saison ist bis zum jetzigen Zeitpunkt eine riesige Enttäuschung. Unter der Führung von Klopps ehemaligen Co-Trainer, Pep Lijnders, stehen die Bullen nur auf Tabellenplatz sieben, genau eine Position vor dem heutigen Gegner. Lijnders muss jetzt also liefern, seit mittlerweile fünf Ligaspielen ist man sieglos.

Aber wo läuft RB Salzburg vs. TSV Hartberg im Free-TV und Livestream? Die Antwort gibt es hier bei SPOX.