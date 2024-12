"Ich war sehr überrascht von dem Bullshit, den er von sich gegeben hat": Leonardo Bonucci schießt gegen Spieler des FC Barcelona

Leonardo Bonucci hat kritische Aussagen seines früheren Mitspielers Wojciech Szczesny gekontert. Der polnische Keeper hatte vor kurzem über die gemeinsame Zeit mit Bonucci bei Juventus Turin gesprochen.

Dabei beklagte Szczesny, sich in seiner Spielvorbereitung von Bonucci gestört gefühlt zu haben. Er sei ebenso wie sein früherer Juve-Kollege Matthijs de Ligt ein sehr ruhiger Typ in den Stunden vor einem Spiel und möge es nicht, sich im Vorfeld zu sehr zu pushen. "Bonucci war das genaue Gegenteil davon", sagte Szczesny im September in einem Interview auf dem YouTube-Kanal von Luca Toselli.

Der ehemalige Juve-Verteidiger "pusht sich vor jedem Spiel", führte Szczesny aus. "Jedes Mal, wenn Leo wieder aufdrehte, schauten Matthijs und ich uns an und dachten nur: 'Nein, nicht schon wieder'. Also setzten wir unsere Kopfhörer auf, um nichts zu hören."

In einem Gespräch mit seinem italienischen Landsmann und Ex-Bayern-Stürmer Luca Toni auf dem YouTube-Kanal von Amazon Prime Video Italien reagierte Bonucci nun erbost auf Szczesnys Aussagen.

"Ja, das hat mich verletzt. Auch wegen des heiligen Kodex der Kabine", sagte der 37-Jährige, der seine Karriere vergangenen Sommer beendet hat. "Ich pushte ja auch immer das Team und sprach nur zum Wohle der Mannschaft. Obwohl er (Szczesny, d. Red.) eigentlich nicht da war, wenn ich sprach, er war auf der Toilette eingeschlossen. Ich sage nicht, was er dort gemacht hat, aber er hat auch schon selbst darüber gesprochen."

Bonucci spielte damit auf Szczesnys Laster an: Der 34-Jährige, mittlerweile Nummer zwei beim FC Barcelona, macht kein Geheimnis daraus, dass er Raucher ist. "Es sind Dinge, die ich in meinem Privatleben nicht ändere. Es geht niemanden etwas an, ob ich rauche", sagte er unlängst in einem Interview mit der Mundo Deportivo. Auch nach Barças Clasico-Triumph bei Real Madrid Ende Oktober war Szczesny hinterher bei den Feierlichkeiten rauchend in der Kabine zu sehen.

Bonucci betonte zudem, dass er zu de Ligt, Szczesnys Bruder im Geiste, "ein großartiges Verhältnis" gehabt habe. Zu Szcesny erklärte er noch: "Er sagte diese Dinge, als er eigentlich mit Fußball aufgehört hatte und dann wieder zurück kam, vielleicht war er ein bisschen verwirrt. Ich war sehr überrascht von dem Bullshit, den er von sich gegeben hat."