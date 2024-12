"Hat mir in meiner ersten Zeit sehr geholfen": Lionel Messi nennt seine wichtigsten Bezugspersonen beim FC Barcelona

Lionel Messi von Inter Miami, der lange Jahre für den FC Barcelona glänzte, hat Pep Guardiola und Ronaldinho als die einflussreichsten Personen bei den Katalanen für seinen persönlichen Werdegang bezeichnet.

Messi erzählte der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo: "Ich denke, es gibt Zwei, die großen Einfluss auf mich aus verschiedenen Gründen gehabt haben: Pep Guardiola, denn er war viele Jahre mein Trainer und mit ihm haben wir Dinge erreicht, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Und Ronaldinho, wegen der Art, wie er mich aufgenommen hat, wie er mir geholfen hat. Das hat mir in meiner ersten Zeit in der ersten Mannschaft sehr geholfen."

Außerdem blickte der Argentinier noch gerne auf seine Zeit mit weiteren Barça-Persönlichkeiten zurück. "Ich erinnere mich noch gerne an Andres Iniesta und Xavi als Teamkollegen und auch an die Drei, die jetzt mit mir in Miami spielen [Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, Anm.d.Red] und die auch Freunde von mir sind. Und natürlich an Tito Vilanova, den wir alle sehr vermissen."