"Das hat mich beeindruckt": Viktor Gyökeres verehrt zwei Ex-Spieler von Manchester United

Gyökeres kann herausragende Torquote vorweisen

Der schwedische Stürmer ist bei Sporting in sensationeller Form und hat in dieser Saison in nur 22 Spielen 25 Tore erzielt. Über sein Spiel sagte er: "Meine drei besten Eigenschaften sind meine Körperlichkeit, mein Abschluss und dass ich oft an der richtigen Stelle stehe."

Seine Idole waren einst im Dress der Red Devils sehr treffsicher: Ronaldo dagegen konnte 145 Tore in 346 Einsätzen für United erzielen, während Ibrahimovic alleine in seiner Debütsaison 28 Treffer markierte.

Gyökeres kämpft am Dienstagabend (21 Uhr) mit seinen Mitspielern um einen Sieg in der Champions League gegen FC Brügge. Manchester United darf am Donnerstag, 12. Dezember, um 18.45 Uhr in der Europa League ran. Der Gegner heißt Viktoria Pilsen.