Fauxpas wegen Cristiano Ronaldo: Ex-Nationalspieler wechselte zum falschen Verein

Thievy Bifouma unterschrieb bis 2027 bei Esteghlal Khuzestan

Bei Esteghlal Khuzestan, das erst seit 2023 wieder in der ersten iranischen Liga spielt, unterschrieb Bifouma letztlich dennoch einen Vertrag bis 2027. Und: Als Antwort auf den Spott von Kumpel Kakuta erzielte er in seinem allerersten Spiel für den neuen Verein gegen den großen Esteghlal FC gleich den entscheidenden Treffer zum überraschenden 1:0-Sieg.

Insgesamt kam Bifouma, der zwischen 2014 und 2023 insgesamt 41-mal für die Republik Kongo auflief, bisher zu zehn Einsätzen für Esteghlal Khuzestan. Dabei gelangen ihm drei Tore und zwei Assists.

Bifouma spielte während seiner bisherigen Profikarriere schon für zahlreiche Vereine. Die meisten Einsätze absolvierte er für UD Las Palmas in Spanien, wo er auch für Espanyol Barcelona und UD Almeria spielte. Zudem lief er unter anderem in der Türkei für Yeni Malatyaspor und Sivasspor, in Frankreich für SC Bastia und Stade Reims oder in England für West Bromwich Albion auf.

Auf ein Duell mit Cristiano Ronaldo muss er nun aber weiterhin warten.