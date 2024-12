"Er will noch 1000 Tore erreichen": José Mourinho erteilt Wechsel von Cristiano Ronaldo klare Absage

Mourinho: "Ronaldo verdient gutes Geld in Saudi-Arabien

Noch ist ungewiss, ob und wenn ja wo der dann 40-jährige Angreifer seine Karriere nach Saisonende fortsetzt. Als wahrscheinlich gilt aber, dass Ronaldo bis zur WM 2026 weiter macht.

"Er verdient gutes Geld in Saudi-Arabien und will noch 1000 Tore in seiner Karriere erreichen", sagte Mourinho über CR7. Aktuell steht der portugiesische Nationalspieler bei 916 Toren. Mourinho weiter: "Was könnte ihn motivieren, in die Türkei zu kommen? Mal abgesehen von der Schönheit Istanbuls."

Ronaldo spielt seit Anfang 2023 in Saudi-Arabien und präsentiert sich auch im fortgeschrittenen Fußballeralter weiterhin treffsicher. In der laufenden Saison kam CR7 bisher auf 16 Tore in 19 Einsätzen für Al-Nassr.