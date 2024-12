"Er den größten Fehler seines Lebens gemacht": Vertrauter von PSG-Boss kritisiert Kylian Mbappés Wechsel nach Real Madrid

Mbappé kann bisher an PSG-Leistungen nicht anknüpfen

Seit 2017 hatte Mbappé in 308 Pflichtspielen satte 256 Tore für PSG erzielt. Unter anderem gewann der heute 25-Jährige mit den Hauptstädtern sechs französische Meistertitel und viermal den nationalen Pokal.

Bei Real verlief Mbappés erste Zeit nicht ganz so gut wie erhofft. Immerhin kam der Angreifer in bis dato 19 Einsätzen für die Spanier auf zehn Tore und zwei Assists, dennoch sieht er sich immer wieder Kritik ausgesetzt.

Am Mittwochabend will Mbappé seine Torquote bei Real weiter verbessern. Dann sind die Königlichen in LaLiga bei Athletic Bilbao zu Gast.